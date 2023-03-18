К реабилитации и психологической поддержке украинских полицейских присоединится Мальтийский орден – МВД

Они обсудили вопросы реабилитации и психологической поддержки работников Национальной полиции, а также помощи Мальтийского ордена в гуманитарном контексте, сообщила пресс-служба министерства.

Посол ордена заявил, что его организация готова присоединиться к этому проекту в части обучения психотерапевтов и психологов для полицейских.

Клименко отметил, что подразделения МВД составляют 20% от всех сил безопасности и обороны государства. Их участие в боевых действиях и стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях ставит перед министерством новые задачи.

Речь идет о развертывании мобильных госпиталей, а также о восстановлении разрушенных медучреждений. По его словам, с начала полномасштабной войны ранения получили более 10 тыс. украинских полицейских.

"Мы хотим построить новую систему, обеспечивающую лечение, реабилитацию, сопровождение каждого нашего работника", – сказал он.