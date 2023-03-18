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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К реабилитации и психологической поддержке украинских полицейских присоединится Мальтийский орден – МВД

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Глава МВД Украины встретился с послом Мальтийского ордена
Глава МВД Украины встретился с послом Мальтийского ордена
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел Украины хочет создать новую систему медицинской помощи для сотрудников, защищающих Украину от российской агрессии. Об этом глава МВД Игорь Клименко заявил 17 марта на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Суверенного Мальтийского Ордена в Украине Антонио Газзанти Пульезе ди Котроне.

Они обсудили вопросы реабилитации и психологической поддержки работников Национальной полиции, а также помощи Мальтийского ордена в гуманитарном контексте, сообщила пресс-служба министерства.

Посол ордена заявил, что его организация готова присоединиться к этому проекту в части обучения психотерапевтов и психологов для полицейских.

Клименко отметил, что подразделения МВД составляют 20% от всех сил безопасности и обороны государства. Их участие в боевых действиях и стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях ставит перед министерством новые задачи. 

Речь идет о развертывании мобильных госпиталей, а также о восстановлении разрушенных медучреждений. По его словам, с начала полномасштабной войны ранения получили более 10 тыс. украинских полицейских.

"Мы хотим построить новую систему, обеспечивающую лечение, реабилитацию, сопровождение каждого нашего работника", – сказал он.

Контекст:

Мальтийский орден – религиозное объединение монахов-госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, сокращенно называемый Суверенный Мальтийский Орден, основано в 1048 году в Иерусалиме и является старейшим религиозным орденом в мире. Признается как самостоятельный, суверенный субъект международного права.

В Украине орден присутствует с 1991 года благодаря Мальтийской службе помощи, отделения которой находятся во Львове, Ивано-Франковске и Берегово.

Теги: МВД, медицина, реабилитация, Мальта, война России против Украины, Национальная полиция, Игорь Клименко
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