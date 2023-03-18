К реабилитации и психологической поддержке украинских полицейских присоединится Мальтийский орден – МВД

Они обсудили вопросы реабилитации и психологической поддержки работников Национальной полиции, а также помощи Мальтийского ордена в гуманитарном контексте, сообщила пресс-служба министерства.
Посол ордена заявил, что его организация готова присоединиться к этому проекту в части обучения психотерапевтов и психологов для полицейских.
Клименко отметил, что подразделения МВД составляют 20% от всех сил безопасности и обороны государства. Их участие в боевых действиях и стабилизационных мероприятиях на деоккупированных территориях ставит перед министерством новые задачи.
Речь идет о развертывании мобильных госпиталей, а также о восстановлении разрушенных медучреждений. По его словам, с начала полномасштабной войны ранения получили более 10 тыс. украинских полицейских.
"Мы хотим построить новую систему, обеспечивающую лечение, реабилитацию, сопровождение каждого нашего работника", – сказал он.
Мальтийский орден – религиозное объединение монахов-госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, сокращенно называемый Суверенный Мальтийский Орден, основано в 1048 году в Иерусалиме и является старейшим религиозным орденом в мире. Признается как самостоятельный, суверенный субъект международного права.
В Украине орден присутствует с 1991 года благодаря Мальтийской службе помощи, отделения которой находятся во Львове, Ивано-Франковске и Берегово.