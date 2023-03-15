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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре открылся реабилитационный центр Recovery, который будет бесплатно помогать украинским военным

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Сеть центров Recovery финансируют Виктор и Елена Пинчуки
Сеть центров Recovery финансируют Виктор и Елена Пинчуки
Фото: пресс-служба Фонда Виктора Пинчука

Первый реабилитационный центр национальной сети Recovery, основанной Виктором и Еленой Пинчуками, 15 марта начал прием пациентов в Днепре. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном семьей меценатов.

Учреждение предназначено для лечения и восстановления украинских защитников, получивших ранения и травмы. Центр оснащен инновационным оборудованием для физиотерапии и реабилитации. Комплекс тренажеров покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений у пациентов (в том числе – полученных в результате минно-взрывных травм) и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их, говорится в пресс-релизе.

Днепровский центр Recovery уже принял первых пациентов. Он рассчитан на то, что за год более 600 пациентов смогут получить в нем комплексную реабилитационную помощь.

"Наши герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины. Для нас с моей женой Еленой честь помочь им вернуться в полноценную жизнь после ранений. Война, к сожалению, показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важнейшей задачей на годы вперед. Это требует системного подхода и помощи частному сектору. Поэтому мы решили максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник", – сказал Пинчук, приехавший в центр на открытие.

До конца 2023 года в стране будут открыты 10 центров – в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской (два центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. На проект Recovery учредители уже направили $11,5 млн.

Контекст:

Проект Recovery (англ. – восстановление, возврат к жизни) создан на средства от продажи семьей Пинчуков на аукционе Christie's скульптуры американского художника Джеффа Кунса "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)". 28 июня 2022 года она была продана за $11,5 млн.

29 октября Пинчуки заявили, что все средства, вырученные на аукционе, пойдут на создание сети реабилитационных клиник.

Теги: Виктор Пинчук, военные, Днепр, аукцион, раненые, реабилитация, лечение, война России против Украины, Елена Пинчук, открытие, восстановление, Джефф Кунс
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