В Днепре открылся реабилитационный центр Recovery, который будет бесплатно помогать украинским военным

Учреждение предназначено для лечения и восстановления украинских защитников, получивших ранения и травмы. Центр оснащен инновационным оборудованием для физиотерапии и реабилитации. Комплекс тренажеров покрывает весь спектр возможных функциональных нарушений у пациентов (в том числе – полученных в результате минно-взрывных травм) и на высоком технологическом уровне помогает восстанавливать их, говорится в пресс-релизе.

Днепровский центр Recovery уже принял первых пациентов. Он рассчитан на то, что за год более 600 пациентов смогут получить в нем комплексную реабилитационную помощь.

"Наши герои рискуют собственными жизнями, защищая свободу и будущее Украины. Для нас с моей женой Еленой честь помочь им вернуться в полноценную жизнь после ранений. Война, к сожалению, показала, что реабилитация и поддержка раненых военных станет важнейшей задачей на годы вперед. Это требует системного подхода и помощи частному сектору. Поэтому мы решили максимально быстро создать сеть самых современных реабилитационных центров по всей Украине на базе государственных клиник", – сказал Пинчук, приехавший в центр на открытие.

До конца 2023 года в стране будут открыты 10 центров – в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской (два центра), Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. На проект Recovery учредители уже направили $11,5 млн.