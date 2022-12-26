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Фонд Рината Ахметова помог пройти реабилитацию детям, получившим травму в результате войны

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Девятилетняя Саша из прифронтового Торецка одна из тех, кто в этом году прошел лечение по программе Фонда
Девятилетняя Саша из прифронтового Торецка – одна из тех, кто в этом году прошел лечение по программе Фонда
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать детям, получившим травму в результате войны, – организует бесплатную реабилитацию в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей", сообщили в пресс-службе организации.

Девятилетняя Саша из прифронтового Торецка – одна из тех, кто в этом году прошел лечение в одном из лучших санаториев Украины, отметили в Фонде. Девочка все еще часто вспоминает, что ей пришлось пережить, так как ранение оказалось тяжелым и врачам едва удалось спасти руку. После операции стало понятно, что необходима реабилитация.

"Дочке процедуры очень помогли. Не все семьи могут позволить себе такое лечение. Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова", – рассказала мама Саши.

Кроме физической реабилитации, массажей, физиопроцедур и занятий в бассейне дети также укрепляют свое психическое здоровье и избавляются от травм войны.

"Мы ходили на процедуры, вместе посещали бассейн. Мне здесь все понравилось. Спасибо Ринату Ахметову. Если бы не он, мы бы сюда не попали и меня до сих пор болела бы рука", – сказала Саша.

Проект "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" был создан шесть лет назад для помощи детям из Донецкой и Луганской областей: за это время для ребят было проведено 139 реабилитационных курсов в лучших санаториях Украины. После начала полномасштабной войны основатель Фонда Ринат Ахметов принял решение о расширении географии помощи. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 миллионов украинских детей.

Теги: раненые, реабилитация, санаторий, Фонд Рината Ахметова, дети, Торецк, ранение, травмы, девочка
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