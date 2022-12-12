Сумcкая область получила очередной гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

Всего Фонд уже передал Сумской области более 14 тыс. наборов с продуктами питания Фото: akhmetovfoundation.org

"Переселенцы и местные жители, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получили от Фонда почти 2 тыс. продовольственных наборов. В их состав вошли продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Всего Фонд уже передал Сумской области более 14 тыс. наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.