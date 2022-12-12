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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сумcкая область получила очередной гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова

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Всего Фонд уже передал Сумской области более 14 тыс. наборов с продуктами питания
Всего Фонд уже передал Сумской области более 14 тыс. наборов с продуктами питания
Фото: akhmetovfoundation.org

В страдающую от вражеских обстрелов Сумскую область поступил очередной гуманитарный груз от Фонда Рината Ахметова, наборы продуктов питания были отправлены в город Лебедин. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе Фонда.

"Переселенцы и местные жители, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получили от Фонда почти 2 тыс. продовольственных наборов. В их состав вошли продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье",  – сказано в сообщении.

Всего Фонд уже передал Сумской области более 14 тыс. наборов с продуктами питания. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек

Теги: Сумская область, продукты, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова
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