В Киевской области дети получили новогодние подарки от Фонда Рината Ахметова

Акция "Ринат Ахметов – Детям" проводится более 20 лет подряд Фото: akhmetovfoundation.org

В координации с местными властями сладкие подарки от Фонда были переданы для 4 тысяч воспитанников детских садов и учащихся начальных классов города.

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получили более 90 тысяч детей в разных уголках Украины.

Отдельное внимание Фонд уделил детям из Мариуполя, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" проводится более 20 лет подряд. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.