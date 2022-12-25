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В Киевской области дети получили новогодние подарки от Фонда Рината Ахметова

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Акция "Ринат Ахметов Детям" проводится более 20 лет подряд
Акция "Ринат Ахметов – Детям" проводится более 20 лет подряд
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова в конце ноября запустил новогоднюю акцию "Ринат Ахметов – Детям", недавно поздравления с праздниками получили дети в Обухове Киевской области, сообщили в пресс-службе Фонда.

В координации с местными властями сладкие подарки от Фонда были переданы для 4 тысяч воспитанников детских садов и учащихся начальных классов города.

В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получили более 90 тысяч детей в разных уголках Украины.

Отдельное внимание Фонд уделил детям из Мариуполя, а также детям из прифронтовых населенных пунктов Донецкой области.

Акция "Ринат Ахметов – Детям" проводится более 20 лет подряд. По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

Теги: Ринат Ахметов, Мариуполь, праздники, Киевская область, Обухов, Фонд Рината Ахметова, дети, поздравление, подарки
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