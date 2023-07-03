Резников – Госаудитслужбе: Украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль

Резников: Во время войны нормой для всех лиц, представляющих государство, должна стать философия создания возможностей, а не проблем Фото: ЕРА

"На стороне Минобороны и украинского бизнеса не только здравый смысл, но и Гражданский, и Хозяйственный кодексы, ряд системообразующих законов о предпринимательстве и так далее. На другой же стороне – формальная возможность найти зацепку в одном из постановлений правительства (№335). И на основании этого решить, что украинский бизнес должен работать без прибыли, а всю полученную ранее прибыль вернуть. Мы убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Поэтому мы оспорили подход Госаудита в суде", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что Украине нужно заботиться о развитии отечественного военно-промышленного комплекса.

"Мы должны максимально закрывать потребности армии за счет украинских производителей и поставщиков услуг. Это наш настоящий суверенитет. Поэтому сейчас мы делаем все, чтобы запустить на полную мощь украинский ВПК. К примеру, сейчас Украина самостоятельно обеспечивает себя очень качественными шлемами и бронежилетами. Полностью! Сегодня это спасает жизнь наших бойцов, а завтра создаст Украине преимущества на международном рынке", – отметил министр обороны.

По его словам, "абсурдные выводы Госаудитслужбы создали огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу".

"В картине мира части активных сограждан почему-то укоренилось, что прибыль – это ругательное слово. Что прибыль украинских поставщиков обороны – это нанесение ущерба бюджету. Тогда у меня вопрос – а как тогда украинскому бизнесу масштабировать производство без прибыли? И почему право иностранцев на прибыль никто под сомнение не ставит? В украинском законодательстве всегда можно найти зацепку, которая поставит под угрозу какой-то важный процесс. Это я говорю как юрист. Когда это касается обороны – это опасно. Мы можем захлебнуться в формализме и остановиться", – утверждает Резников.

Он также добавил, что "чрезмерную жажду бездумной формализации проявляют люди, которые весной 2022 года где-то потерялись, а затем долгое время героически обороняли нашу западную границу".

"Убежден, что во время войны нормой для всех лиц, представляющих государство, должна стать философия создания возможностей, а не проблем. Иначе цена победы будет очень высока", – резюмировал Резников.