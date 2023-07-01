Резников подарил литовскому коллеге кусок беспилотника оккупантов

Украинский коллега Алексей Резников презентовал ему деталь от сбитого иранского беспилотника Shahed, которые российские оккупанты используют в войне против Украины (переименовав их в "Герань").
"Министр обороны Украины Резников преподнес мне в подарок кусок Shahed. Большое спасибо", – написал Анушаускас.
* DefMin @oleksiireznikov handed me a peace of shahed as a present. Thank you! pic.twitter.com/cFEH2JjLbV— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 30, 2023
Выбор подарка может быть символическим, предполагает "Украинская правда": зимой Литва анонсировала поставки Украине оборудования для борьбы с дронами.
28 июня Анушаускас сообщил в Facebooк, что Литва направит в Украину дополнительную военную помощь. В запланированный литовский пакет военной помощи вошли в том числе 10 бронетранспортеров M113. С ними общее количество такой техники, предоставленной Литвой, составит 72 единицы.
Ранее в тот же день президент страны Гитанас Науседа написал в Twitter, что Литва приобрела для Украины два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Всего с начала полномасштабного вторжения балтийская страна передала помощи на €454 млн, сообщал министр обороны Литвы 18 апреля.