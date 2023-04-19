Литва уже предоставила Украине помощи на €454 млн – министр обороны

"На данный момент помощь [Украине] составляет €454 млн. Мы сейчас также ищем способы инициировать новые закупки, выделяем средства в международные фонды, занимаемся подготовкой украинцев", – заявил он.
Анушаускас заявил, что в 2023 году Литва готова обучить минимум в три раза больше украинских военных, чем в 2022-м.
"Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000. На самом деле мы не всегда можем сказать, сколько пройдет подготовку, но наше обязательство — оказывать Украине поддержку до победы над агрессором", – сказал министр.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны.
Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.