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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва уже предоставила Украине помощи на €454 млн – министр обороны

Анушаускас: Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000
Анушаускас: Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000
Фото: EPA

Литва предоставила Украине помощи на €454 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас 18 апреля во время выступления в Сейме, пишет Delfi.

"На данный момент помощь [Украине] составляет €454 млн. Мы сейчас также ищем способы инициировать новые закупки, выделяем средства в международные фонды, занимаемся подготовкой украинцев", – заявил он.

Анушаускас заявил, что в 2023 году Литва готова обучить минимум в три раза больше украинских военных, чем в 2022-м.

"Если за прошлый год мы обучили 500 украинских военных, то в этом году планируем обучить около 1600, а может и до 2000. На самом деле мы не всегда можем сказать, сколько пройдет подготовку, но наше обязательство — оказывать Украине поддержку до победы над агрессором", – сказал министр.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. 

Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Литва, военная помощь, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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