В Литве хотят наказывать работодателей, если работники-украинцы не будут говорить по-литовски. Министр экономики выступила против

"Наплыв беженцев из Украины изменил лингвистическую ситуацию в Литве, вызывает беспокойство в обществе, появляются новые вызовы, которые надо решать", – указал в документе глава государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотка.

По его словам, инспекция получает жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не говорят с местными жителями по-литовски. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.

В марте 2024 года инспекция по языку начнет контролировать выполнение постановления правительства о владении литовским на соответствующих категориях. Если работодатель не сможет представить сертификат о сданном экзамене, инспекция и специалисты муниципалитетов предпримут меры воздействия, сказано в документе.

По словам Армонайте, ее министерство намерено сделать все возможное, чтобы таких работодателей не преследовали.

"Бизнес, принявший людей на работу, будет наказан, или тысячи людей придется уволить? Такой прямолинейный подход к работе удивляет, как и отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни по-украински, ни по-русски, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами каждую неделю. Кроме того, невозможно не видеть, что многие люди уже говорят по-литовски и всеми силами стараются это делать", – заявила министр.

Она призвала инспецкию вместо «полицейских мер» помочь людям, которые хотят выучить язык.

"Хорошо, что наше министерство получило копию этого письма. Мы сделаем все возможное, чтобы остановить преследование беженцев и принявших их на работу компаний", – сказала Армонайте.