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Литва планирует взыскать с Беларуси не менее €120 млн за организацию миграционного кризиса

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Литва обвинила Беларусь в намеренном создании миграционного кризиса на ее границе
Литва обвинила Беларусь в намеренном создании миграционного кризиса на ее границе
Фото: EPA

Литва намерена взыскать с Беларуси не менее €120 млн в качестве компенсации за кризис с нелегальными мигрантами. Об этом 5 апреля заявила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, отмечает LRT.

"Литва потребует возмещения ущерба. Ущерб, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и из-за усиления контроля, инфраструктуры, которой у нас не было. По предварительным оценкам, он составляет не менее €120 млн", – сказала Добровольская.

При это министр подчеркнула, что более точная оценка нанесенного ущерба еще подсчитывается.

Добровольская добавила, что в среду министерство иностранных дел Литвы направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитраже. Ожидается, что этот процесс займет шесть месяцев. Если в таком формате договориться не удастся, будет задействован Международный суд.

"Собрано достаточно доказательств того, что белорусский режим в течение двух лет не только намеренно выталкивал людей на литовскую территорию, но и инициировал действия, посредством которых мигранты могли попасть на территорию Литвы", – сказала Добровольская.

Литва утверждает, что действия Беларуси нарушают Протокол о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока.

В ЕС обвиняли Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в организации потоков нелегальной миграции. Так, в Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы "вербовочные центры", где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом. 

Из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва в ноябре впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение. Аналогичное решение было принято в сентябре в Польше

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси оставалось около 3–4 тыс. мигрантов. 

По данным BNS, в 2021 году в Литву прибыло около 4,2 тыс. мигрантов. По состоянию на начало января 2022 года в страны происхождения вернулись 537 мигрантов, сообщали в МИД Литвы. Все, кто согласился покинуть Литву, получили единовременную выплату в размере €1 тыс. Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедшей год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122). 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, миграция, Литва, ущерб, мигранты, Евросоюз, компенсация
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