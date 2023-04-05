Литва планирует взыскать с Беларуси не менее €120 млн за организацию миграционного кризиса

"Литва потребует возмещения ущерба. Ущерб, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и из-за усиления контроля, инфраструктуры, которой у нас не было. По предварительным оценкам, он составляет не менее €120 млн", – сказала Добровольская.

При это министр подчеркнула, что более точная оценка нанесенного ущерба еще подсчитывается.

Добровольская добавила, что в среду министерство иностранных дел Литвы направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитраже. Ожидается, что этот процесс займет шесть месяцев. Если в таком формате договориться не удастся, будет задействован Международный суд.

"Собрано достаточно доказательств того, что белорусский режим в течение двух лет не только намеренно выталкивал людей на литовскую территорию, но и инициировал действия, посредством которых мигранты могли попасть на территорию Литвы", – сказала Добровольская.

Литва утверждает, что действия Беларуси нарушают Протокол о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.