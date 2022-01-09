Мигранты на границе с Беларусью забрасывали польских пограничников камнями и петардами, сотрудница погранслужбы госпитализирована

"8 января всего 10 человек пытались незаконно пересечь границу, но ночь с субботы на воскресенья уже не была мирной. Сегодня до 07.00 утра задержаны 33 иностранца, которые штурмовали границу на отрезках в Черемше и Шудзялово", – говорится в сообщении.

Сотрудница пограничной службы была госпитализирована.

W sobot * 08.01 gr. * próbowa * o nielegalnie przekroczy * tylko 10 os.,ale noc sobota/niedziela nie by * a ju * spokojna.

Dzi * do godz.07.00 rano zatrzymano 33 cudzoziemców,którzy si * owo forsowali gr. na odcinkach #PSGCzeremcha i #Szudzia * owo Funkcjonariuszka SG trafi * a do szpitala. pic.twitter.com/EyHutlXn6f — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022

"Во время сегодняшних силовых попыток форсирования границы на участках поста в Черемше и Шудзялово иностранцы и белорусские службы забрасывали польские патрули не только камнями, но и шумовыми петардами. Сотрудница пограничной службы получила травмы головы и находится в больнице", – уточнили в погранслужбе.

Podczas dzisiejszych si * owych prób forsowania gr. * na odcinkach #placówkaSG w Czeremsze oraz w Szudzia * owie, cudzoziemcy i s * u * by * rzuca * y w stron * patroli * nie tylko kamieniami,ale równie * petardami hukowymi.

Funkcjonariuszka SG dozna * a obra * e * g * owy, przebywa w szpitalu. pic.twitter.com/W7LvYLzQAI — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) January 9, 2022