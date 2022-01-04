Президент Литвы хочет отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Науседа сказал, что "проблема мигрантов в настоящее время решена" Фото: EPA

Науседа сказал, что "проблема мигрантов в настоящее время решена" и что чрезвычайное положение могут снова ввести, если это будет необходимо.

Одной из причин отмены режима ЧП президент Литвы назвал необходимость начать работу по изменению конституции страны.

Как отмечает агентство, в связи с введением чрезвычайного положения на границе с Беларусью Сейм Литвы заблокировал внесение поправок в конституцию. Основной закон Литвы предусматривает, что конституция не может быть изменена во время чрезвычайного положения или войны.