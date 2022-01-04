ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Литвы хочет отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа сказал, что "проблема мигрантов в настоящее время решена"
Науседа сказал, что "проблема мигрантов в настоящее время решена"
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает отменить чрезвычайное положение, введенное на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса. Об этом Науседа сказал в интервью Žinių Radijui, текст опубликовало агентство BNS.

Науседа сказал, что "проблема мигрантов в настоящее время решена" и что чрезвычайное положение могут снова ввести, если это будет необходимо.

Одной из причин отмены режима ЧП президент Литвы назвал необходимость начать работу по изменению конституции страны.

Как отмечает агентство, в связи с введением чрезвычайного положения на границе с Беларусью Сейм Литвы заблокировал внесение поправок в конституцию. Основной закон Литвы предусматривает, что конституция не может быть изменена во время чрезвычайного положения или войны.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом. Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. 25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Евросоюз.

По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.

28 декабря не было зафиксировано ни одной попытки мигрантов нелегально пересечь границу Беларуси и Польши. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, Литва, Гитанас Науседа, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
Фронтмен "Беz обмежень" Танчинец побывал на фармпроизводстве "Дарницы"
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить кутью и компот из сухофруктов на Рождество. Рецепт от украинского кулинарного эксперта
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Супермодель и мама четырех детей Летиция Каста снялась полностью обнаженной для обложки журнала
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Доктор Комаровский увез своих внуков в горы
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
Никитюк засветила голую грудь во время массажа
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила голую грудь
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
Две песни Go-A попали в рейтинг лучших песен "Евровидения" за все время проведения конкурса
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Винник нервно закурил". Жена главы Черкасской ОГА Юрушева показала, как ее муж поет за рулем автомобиля
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
"Вау, сексуальная малышка София". Старшая дочь Сталлоне засветила соски в очень облегающем платье
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Проживающий в Китае украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом американской премии Silver Mask за музыку к проекту Magic Song
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
  Шура рассказал, что менеджеры обворовали его так, что не осталось денег на лечение рака
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
"Будьте горячими штучками". Победительница "Танцев со звездами" Гвоздева станцевала эротический танец в дверном проеме
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Мне нравится твоя задница". Лонгория в лосинах крупным планом показала пятую точку на первой тренировке в году
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
"Такие же люди, как и все остальные". Водонаева призналась, что дружит с порнозвездами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (121219)
2
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (100073)
3
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (99225)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (80537)
5
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (65621)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (54600)
7
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (52603)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (49557)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS