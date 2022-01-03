Литва отправила чартером в Ирак почти 100 нелегальных мигрантов

Самолет, вылетевший из международного аэропорта Вильнюса, доставил иракцев в Багдад и Эрбиль. Мигрантов сопровождали пограничники и переводчики. Полет организовала и координировала пограничная служба Литвы.

Отмечается, что Литва активно работает с правительством Ирака, поскольку ее граждане составляют большинство нелегальных мигрантов в Литву. Уже завершены четыре иракские консульские миссии в Литве, в ходе которых консулы помогли иракцам, желающим вернуться, оформить проездные документы.

Все, кто вызвался покинуть Литву, получили единовременную выплату в размере €1 тыс. Такие пособия будут выплачиваться до 20 января 2022 года. Большая часть этих выплат финансируется за счет помощи Европейской комиссии Литве в преодолении миграционного кризиса. Содержание одного мигранта обходится Литве в €11 тыс. в год, отметили в МИД страны.

"С самого начала миграционного кризиса мы тесно сотрудничаем с партнерами в Евросоюзе, с правительством Ирака, мы благодарны за конструктивное сотрудничество в выдаче документов для возвращающихся на родину иракцев. Эти люди стали жертвами обмана недемократического правительства Беларуси", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он выразил опасение, что поток мигрантов со стороны белорусской границы в любой момент может снова вырасти, и отметил, что в ЕС прилагают максимум усилий для закрытия потока нелегальной миграции в Европу.

"Нам удалось остановить незаконную миграцию, и иностранцы, которые въехали в Литву и страны ЕС нелегально, должны быть возвращены в страны происхождения. Мы должны сделать все возможное, чтобы побудить мигрантов вернуться добровольно. Решение утроить государственную выплату за возвращение мигранты окупилось, и мы уже видим результат", – сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В МИД отметили, что, хотя это был первый чартерный рейс для нелегальных мигрантов, всего из Литвы уже вернулись в страны происхождения 537 мигрантов, из них 482 – добровольно. В настоящее время в стране в пяти центрах регистрации иностранцев проживают 3166 человек.