ГОРДОН
 
 
МИР

Литва отправила чартером в Ирак почти 100 нелегальных мигрантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Эти люди стали жертвами обмана недемократического правительства Беларуси", заявили в МИД Литвы
"Эти люди стали жертвами обмана недемократического правительства Беларуси", – заявили в МИД Литвы
Фото: urm.lt

2 января из Литвы в Ирак на чартерном рейсе улетели 98 нелегальных мигрантов, которым не предоставили убежище и они пожелали вернуться на родину. Об этом сообщили в МИД Литвы.

Самолет, вылетевший из международного аэропорта Вильнюса, доставил иракцев в Багдад и Эрбиль. Мигрантов сопровождали пограничники и переводчики. Полет организовала и координировала пограничная служба Литвы.

Отмечается, что Литва активно работает с правительством Ирака, поскольку ее граждане составляют большинство нелегальных мигрантов в Литву. Уже завершены четыре иракские консульские миссии в Литве, в ходе которых консулы помогли иракцам, желающим вернуться, оформить проездные документы.

Все, кто вызвался покинуть Литву, получили единовременную выплату в размере €1 тыс. Такие пособия будут выплачиваться до 20 января 2022 года. Большая часть этих выплат финансируется за счет помощи Европейской комиссии Литве в преодолении миграционного кризиса. Содержание одного мигранта обходится Литве в €11 тыс. в год, отметили в МИД страны. 

"С самого начала миграционного кризиса мы тесно сотрудничаем с партнерами в Евросоюзе, с правительством Ирака, мы благодарны за конструктивное сотрудничество в выдаче документов для возвращающихся на родину иракцев. Эти люди стали жертвами обмана недемократического правительства Беларуси", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он выразил опасение, что поток мигрантов со стороны белорусской границы в любой момент может снова вырасти, и отметил, что в ЕС прилагают максимум усилий для закрытия потока нелегальной миграции в Европу.

"Нам удалось остановить незаконную миграцию, и иностранцы, которые въехали в Литву и страны ЕС нелегально, должны быть возвращены в страны происхождения. Мы должны сделать все возможное, чтобы побудить мигрантов вернуться добровольно. Решение утроить государственную выплату за возвращение мигранты окупилось, и мы уже видим результат", – сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В МИД отметили, что, хотя это был первый чартерный рейс для нелегальных мигрантов, всего из Литвы уже вернулись в страны происхождения 537 мигрантов, из них 482 – добровольно. В настоящее время в стране в пяти центрах регистрации иностранцев проживают 3166 человек. 

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. В то же время польские пограничники продолжают ежедневно сообщать о попытках нелегально пересечь границу.

По данным министра внутренних дел Литвы, озвученным 20 декабря, в Беларуси может оставаться 3–4 тыс. мигрантов, сообщил литовский вещатель LRT.

Теги: Ирак, Беларусь, миграция, Литва, самолет, пограничники, Габриэлюс Ландсбергис, авиарейсы, убежище, мигранты, нелегалы, Агне Билотайте, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие груди! Надежда желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
"Какие груди! Надежда – желанная милфа". Мейхер показала грудь в тесном платье
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
В сети показали 67-летнего Виктора Ющенко, отрастившего усы и бороду
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Красивые, как в сказке". Осадчая показала всех своих детей от Горбунова
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
  "Я всегда бегал за юбками". Украинский ведущий из Ливана Салем признался, что "всегда был бабником"
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
"Вы трезвой-то бываете?", "Платье можно было поскромнее надеть". Волочкова отожгла дома у 95-летнего хореографа Григоровича
  Певец Шура рассказал, как заработал почти $400 тыс. в новогоднюю ночь
  Певец Шура рассказал, как заработал почти $400 тыс. в новогоднюю ночь
"Впечатление, что хату обнесли". Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной
"Впечатление, что хату обнесли". Каменских засветила голые ноги в своей неряшливой гардеробной
"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову
"Решила отметить всех своих мужчин в этом году". Асмус передала "привет" экс-супругу Харламову
Ван Хант показал пятую точку после того, как узнал, что в сети и в СМИ его "женили" на Холли Берри
Ван Хант показал пятую точку после того, как узнал, что в сети и в СМИ его "женили" на Холли Берри
"С Новым годом самую сексуальную и крутую парочку". Барак и Мишель Обама очаровали сеть новогодними образами
"С Новым годом самую сексуальную и крутую парочку". Барак и Мишель Обама очаровали сеть новогодними образами
"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности
"Ну и пузик", "Пупсик, наверное, будет". Седокова позировала в облегающем платье, и подписчики заподозрили ее в беременности
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад (334345)
2
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру (100904)
3
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (89461)
4
"Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год (72333)
5
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (67981)
6
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", "Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей Тимошенко (63067)
7
В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой (61230)
8
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди (59283)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS