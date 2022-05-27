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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не может обслуживать грузовые самолеты, произведенные по лицензии "Антонова", ни в одной стране – СБУ

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По данным СБУ, Россия использовала более 10 самолетов Ан-124 "Руслан" для перевозки бронетехники и личного состава в ходе вторжения в Украину
По данным СБУ, Россия использовала более 10 самолетов Ан-124 "Руслан" для перевозки бронетехники и личного состава в ходе вторжения в Украину
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Служба безопасности Украины заявляет, что заблокировала деятельность компании, с помощью которой Россия хотела обойти санкции и обслуживать свои транспортные самолеты, произведенные по лицензии госпредприятия "Антонов". Об этом говорится в сообщении СБУ, опубликованном в Facebook.

Украинская спецслужба установила, что РФ зарегистрировала в одной из стран Ближнего Востока  фирму-прокладку, которая якобы не имеет отношения к Москве. 

"Это позволило бы оккупантам вполне легально обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру, – добавили авторы релиза. – Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора. Отныне Россия не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные по лицензии ГП "Антонов", ни в одной стране". 

В СБУ считают, что это существенно ударит по логистике оккупантов – по данным спецслужбы, РФ использует более 10 тяжелых судов типа Ан-124 ("Руслан") для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники в ходе полномасштабного вторжения в Украину. 

"Летать им осталось недолго и приземляться будет тяжело", – добавили в СБУ. 

https://fb.watch/dgzkqy0kdR

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, санкции, самолет, вторжение, самолеты, война России против Украины, перевозки, Ан-124, Служба безопасности Украины
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