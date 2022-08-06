С 8 августа в Украине снимаются ограничения с работы фондового рынка – Гетманцев

С начала войны в Украине были остановлены обращение и выкуп почти всех ценных бумаг, за исключением операций, осуществляемых НБУ и Минфином, ограничены операции для инвестфондов, действовал ряд других запретов, говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, пять месяцев фондовый рынок работал в режиме "ручного управления", когда на каждое обращение участника рынка издавалось индивидуальное решение с исключительным перечнем разрешенных операций.

"Благодаря этому удалось уберечь фондовый рынок от непредсказуемых последствий, а также найти и изъять в пользу государства объекты права собственности России и ее резидентов", – пишет глава налогового комитета.

После анализа нынешнего положения дел и потенциальных рисков НКЦПиФР принял решение возобновить работу рынка капиталов и организованных товарных рынков.

Гетманцев проинформировал, что 8 августа решение комиссии "Об упорядочении проведения операций на рынках капитала на период действия военного положения" утрачивает силу.