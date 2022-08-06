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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 8 августа в Украине снимаются ограничения с работы фондового рынка – Гетманцев

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Глава налогового комитета ВР: Пять месяцев фондовый рынок работал в режиме "ручного управления"
Глава налогового комитета ВР: Пять месяцев фондовый рынок работал в режиме "ручного управления"
Фото: Данило Гетманцев / Facebook

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦПиФР) отменяет ограничения, принятые в первый день вторжения России в Украину для предотвращения массовых дефолтов, мошенничества и манипуляций на фондовом рынке. Об этом 5 августа в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С начала войны в Украине были остановлены обращение и выкуп почти всех ценных бумаг, за исключением операций, осуществляемых НБУ и Минфином, ограничены операции для инвестфондов, действовал ряд других запретов, говорится в сообщении.

По словам Гетманцева, пять месяцев фондовый рынок работал  в режиме "ручного управления", когда на каждое обращение участника рынка издавалось индивидуальное решение с исключительным перечнем разрешенных операций.

"Благодаря этому удалось уберечь фондовый рынок от непредсказуемых последствий, а также найти и изъять в пользу государства объекты права собственности России и ее резидентов", – пишет глава налогового комитета.

После анализа нынешнего положения дел и потенциальных рисков НКЦПиФР принял решение возобновить работу рынка капиталов и организованных товарных рынков.

Гетманцев проинформировал, что 8 августа решение комиссии "Об упорядочении проведения операций на рынках капитала на период действия военного положения" утрачивает силу.

Теги: Верховная Рада, фондовый рынок, война России против Украины, Даниил Гетманцев, ценные бумаги
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