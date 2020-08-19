С начала боевых действий на Донбассе погибло более 200 нацгвардейцев

229 бойцов Национальной гвардии Украины погибли с начала вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году, более 900 получили ранения.

В районе проведения операции Объединенных сил (ранее – Антитеррористической операции) на востоке Украины погибли 229 нацгвардейцев, 912 были ранены. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"Наши военнослужащие получили опыт боевых действий, выполняли ответственные и сложные задачи в рамках АТО и ООС", – говорится в сообщении.

Также на сайте Национальной гвардии Украины опубликовано видео о деятельности структуры, созданное специально ко Дню Независимости Украины.

ВИДЕО

Видео: Відео Національної гвардії України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).