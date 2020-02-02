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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала года боевики более 90 раз ограничивали доступ миссии ОБСЕ – украинская сторона СЦКК

Больше всего отказов и задержек в доступе миссии ОБСЕ в 2020 году было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское и Заиченко Донецкой области.

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Миссии ОБСЕ ограничивают доступ на оккупированных территориях
Миссии ОБСЕ ограничивают доступ на оккупированных территориях
Фото: EPA

Боевики с начала 2020 года более 90 раз отказывали в доступе наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе, пишет 2 февраля пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С началу 2020 года представители миссии ОБСЕ зафиксировали более 90 случаев ограничений свободы передвижения патрулей по стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Больше всего отказов и задержек в доступе на не подконтрольных правительству Украины территориях было зафиксировано на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское (бывший Октябрь) (22 ограничения) и Заиченко (17 ограничений) [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/781306992361919

В отчете миссии за 31 января, опубликованном 1 февраля, указано, что представители незаконных вооруженных формирований ограничивали доступ миссии на блокпостах возле Сосновского, Таврического Донецкой области и Дьяково Луганской. 

"В двух случаях на блокпосте, расположенном к западу от Верхнешироковского, вооруженные члены вооруженных формирований вновь позволили командам СММ проехать лишь спустя 35 и 50 минут ожидания", – сообщили в миссии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Луганская область, ОБСЕ, Донецкая область, СЦКК, война в Украине
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