С начала полномасштабной войны почти 300 украинцев получили звание Героя Украины – Зеленский

"298 украинцев и украинок получили высшее звание Героя Украины. И мы все должны уважать и помнить этих людей – наших героев – и сейчас, и после нашей победы. И наши дети, и наши внуки, и все поколения украинского народа. Спасибо вам, Героям Украины! Слава Украине!" – сказал Владимир Зеленский.

Президент поименно назвал более 270 Героев Украины. Он отметил, что имен некоторых наших воинов, также получивших эту высшую государственную награду, пока нельзя называть, но о них и их подвигах будет рассказано после победы.

Зеленский отметил, что значительной части Героев Украины, чьи имена он назвал, это звание присвоено посмертно. Присутствующие почтили минутой молчания память всех украинцев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины.

"И, конечно, я благодарен всем вам – благодарен всем нашим воинам, которые сегодня отмечены государственными наградами – орденами "За мужество", – за подвиги, которыми защищаете жизнь и прекрасное государство. Спасибо!" – сказал президент.