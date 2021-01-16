"С российским оружием и радиостанциями". Глава Минветеранов рассказала, что лично видела спецназовцев из РФ в Святогорской лавре

Украинские военные сообщали в штаб антитеррористической операции, что видели на территории Святогорской лавры в Донецкой области вооруженных российских спецназовцев, рассказала министр по делам ветеранов генерал-майор Юлия Лапутина.

Министр по делам ветеранов генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 16 января, рассказала, что лично видела российских военных на территории Святогорской лавры в Донецкой области.

"О Святогорской лавре можно многое рассказывать, но я сама туда выезжала, еще когда была в оккупированной Донецкой области. И я собственными глазами видела там российских спецслужащих. Скажем так, спецназовцев. [...] С российским оружием, с радиостанциями, с переговорами с подразделениями, которые находились вблизи границы с Украиной с российской стороны. Это то, что мы видели собственными глазами", – рассказала она.

По словам Лапутиной, украинские военные сообщили тогда об увиденном в штаб антитеррористической операции (сейчас – операция Объединенных сил).

"Какие решения принимались, не знаю", – отметила Лапутина.

Она сказала, что Россия "даже на доктринальном уровне позиционирует церковь как элемент мягкой силы, изменяет поведение населения той страны, где она расположена, в интересах России", хотя в Украине церковь и отделена от государства.

Лапутина добавила, что уже есть судебные решения о привлечении к ответственности некоторых граждан, которые "имеют отношение к соответствующему религиозному направлению и совершали действия в ущерб безопасности Украины".

Святогорская Свято-Успенская лавра Украинской православной церкви Московского патриархата расположена в городе Святогорск Донецкой области. Это подконтрольная Киеву территория.

В 2018 году почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет говорил, что Святогорская лавра в Донецкой области на самом деле лаврой не является. "Это лавра [беглого президента Украины Виктора] Януковича", – сказал патриарх.

Священники этой лавры "благословляли" боевиков, заявлял бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

"Вся моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это было. У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской лавры. Причем послушник, занимавший достаточно серьезное положение в лавре, но хозяйственное", – говорил Стрелков.