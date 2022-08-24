Садовый: Я сегодня намного лучше понимаю Донецк и Луганск

Садовый: Люди, которые гибнут, – это сильная боль, но это и твердый фундамент нашей страны Фото: Андрій Садовий / Facebook

Он признался, что агрессия РФ привела его к новому осознанию независимости.

"Я сегодня намного лучше понимаю Донецк и Луганск, потому что сюда приехали украинцы оттуда. И когда ты с ними общаешься, это слезы, это откровения, но это и объединение Украины. Люди, которые гибнут, – это сильная боль, но это и твердый фундамент нашей страны", – сказал мэр.

Садовый сообщил, что за полгода через Львов проехали около 5 млн человек, 2 млн останавливались на время, а 150 тыс. остались и живут в городе.

"Я сегодня общался с мэром Мелитополя, главой Луганской областной администрации, они все здесь дома – нет такого ощущения, что кто-то в гостях", – отметил мэр.

"Никакие мы не разные. Мы вместе громим москаля и любим Украину", – добавил он.