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15 августа, 2022
 
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Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео

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53-летний Садовый отец пятерых сыновей
53-летний Садовый – отец пятерых сыновей
Скриншот: Люкс ФМ / YouTube

Мэр Львова Андрей Садовый во время интервью пригласил украинского журналиста Славу Демину к себе домой. Соответствующее видео опубликовано 15 августа на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

53-летний Садовый живет в двухэтажном особняке с панорамными окнами, расположенном в парковой зоне на возвышенности. От ворот к дому ведет устеленная брусчаткой дорожка с ограждением и клумбами по бокам.

По словам Садового, в его доме оборудовано укрытие, в котором есть минимальный набор продуктов. 

Садовый общался с Деминым, сидя за столиком на террасе возле входной двери. Во время интервью мэр Львова отметил, что его жены нет дома, так как она помогает переселенцам и, вероятно, уехала по делам. 

"А [младший сын] Антоний должен быть дома, мне так кажется", – отметил Садовый. Однако во время интервью никто из членов его семьи в кадре не появился. 

Ранее Садовый говорил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его семья приняла решение не покидать город.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Садовый впервые был избран мэром Львова 16 лет назад. После – переизбирался на новый срок.

Он женился в 2001 году. Его супруга – искусствовед. Супруги воспитывают пятерых сыновей: Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.

Теги: Львов, Андрей Садовый, мэр, дом
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