  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео

53-летний Садовый живет в двухэтажном особняке с панорамными окнами, расположенном в парковой зоне на возвышенности. От ворот к дому ведет устеленная брусчаткой дорожка с ограждением и клумбами по бокам.
По словам Садового, в его доме оборудовано укрытие, в котором есть минимальный набор продуктов.
Садовый общался с Деминым, сидя за столиком на террасе возле входной двери. Во время интервью мэр Львова отметил, что его жены нет дома, так как она помогает переселенцам и, вероятно, уехала по делам.
"А [младший сын] Антоний должен быть дома, мне так кажется", – отметил Садовый. Однако во время интервью никто из членов его семьи в кадре не появился.
Ранее Садовый говорил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его семья приняла решение не покидать город.
Садовый впервые был избран мэром Львова 16 лет назад. После – переизбирался на новый срок.
Он женился в 2001 году. Его супруга – искусствовед. Супруги воспитывают пятерых сыновей: Ивана-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.