  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео

53-летний Садовый живет в двухэтажном особняке с панорамными окнами, расположенном в парковой зоне на возвышенности. От ворот к дому ведет устеленная брусчаткой дорожка с ограждением и клумбами по бокам.

По словам Садового, в его доме оборудовано укрытие, в котором есть минимальный набор продуктов.

Садовый общался с Деминым, сидя за столиком на террасе возле входной двери. Во время интервью мэр Львова отметил, что его жены нет дома, так как она помогает переселенцам и, вероятно, уехала по делам.

"А [младший сын] Антоний должен быть дома, мне так кажется", – отметил Садовый. Однако во время интервью никто из членов его семьи в кадре не появился.

Ранее Садовый говорил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его семья приняла решение не покидать город.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube