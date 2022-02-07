СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании агента России, которая передавала боевикам данные о дислокации украинских военных

Задержанная – профессиональный картограф, она передавала оккупантам информацию о местах дислокации одной из бригад ВСУ, сообщили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, ее деятельность курировал кадровый работник "МГБ ДНР".

"Оперативники СБУ установили, что жительница Волновахского района была завербована в конце 2020 года знакомым, перешедшим на сторону боевиков. Женщина согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и материальной оплаты. Куратором агента стал заместитель начальника отдела "контрразведки" боевиков, напрямую подконтрольных российским спецслужбам. Он – предатель, бывший сотрудник одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство", – говорится в релизе.

Женщина передавала боевикам информацию о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе линии разграничения – вблизи села Гранитное Волновахского района. Как уточнили в Офисе генпрокурора, она жила в этом селе.

Имея образование картографа, женщина в течение января 2022 года передавала оккупантам информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями размещения техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используют украинские военные, говорится в релизе ОГП.

Информацию она передавала в одном из мессенджеров.

"Злоумышленница профессионально отображала позиции украинских военных на картах-схемах местности", – подчеркнули в СБУ.

Женщину задержали на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" – она "ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту". Во время обысков у нее правоохранители нашли, в частности, карты-схемы позиций украинских военных.

Фото: ssu.gov.ua

Жительнице Гранитного сообщили о подозрении по ст. 258³ (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей, отмечают в СБУ. В релизе ОГП говорится, что также назначен залог, но не сказано, какой именно.