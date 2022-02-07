ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В 2021 году СБУ помогла государству восстановить права на десятки незаконно отчужденных объектов общей стоимостью более 8 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотрудники СБУ предотвратили незаконное отчуждение 12 гидротехнических сооружений с прилегающими участками земельного фонда
Сотрудники СБУ предотвратили незаконное отчуждение 12 гидротехнических сооружений с прилегающими участками земельного фонда
Фото: ssu.gov.ua

В 2021 году Служба безопасности Украины помогла государству восстановить свои права на десятки незаконно отчужденных объектов общей стоимостью более 8 млрд грн. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ, Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции к более чем 2 тыс. юридических и физических лиц, причастным к схемам с государственными ресурсами.

В частности, сотрудники СБУ предотвратили незаконное отчуждение 12 гидротехнических сооружений с прилегающими участками земельного фонда. Их общая стоимость составляет более 4 млрд грн.

По данным спецслужбы, всего в прошлом году контрразведка не допустила нанесение государству экономического ущерба на сумму в 47,3 млрд грн.

"По разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Теги: СБУ, Украина, санкции, правоохранители, спецслужбы, ущерб, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
"Пять дней в раю". Джамала показала фото в купальнике из отпуска за границей
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Павленко из Go-A и Астафьева примерили одинаковые платья с карабинами. Фото
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
Горбунов показал, как отмечает в Париже пятилетие брака с Осадчей
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Вы молодая, красивая. Зачем вам такой старый муж?" 40-летняя Брежнева публично прокомментировала разницу в возрасте с 58-летним Меладзе
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Ее мелодичный голос обладал способностью гипнотизировать людей". В Индии умерла певица Лата Мангешкар
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Классный у тебя мужик!" Никитюк показала фигуру в купальнике на фото с коллегой
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
"Миша поплыл", "Очень сильно красивая девушка". Астафьева показала два образа с цветными чулками
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"Милашка". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли снялась в халате в одном из отелей Москвы
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"То, что сзади, – не мое. Уберешь бантик – будет хорошо". Стилист Пугачевой показал певицу в новом образе
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
"Что сейчас происходит?" Бисексуальный певец Melovin ответил Осадчей, был ли у него секс с Русиной
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в полотенце и халате
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
  Участники нацотбора Kalush Orchestra презентовали конкурсную песню. Аудио
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
"Аппетитненько выглядишь", "Глаз не оторвать". 41-летняя Семенович позировала в глубоком декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Малыш, прошу – оденься". 24-летняя Кунаки снялась в дизайнерском корсете и мини-юбке (102942)
2
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото (89660)
3
"Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые". Галкин показал новое фото Пугачевой и детей (37890)
4
"Давайте скинемся на одежду Дюймовочке". Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди (35510)
5
"Команда в голубых трусах". Подольская очаровала сеть семейным фото с Мальдив в одинаковых образах (35501)
6
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших (29844)
7
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (25441)
8
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (16669)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS