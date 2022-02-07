В 2021 году СБУ помогла государству восстановить права на десятки незаконно отчужденных объектов общей стоимостью более 8 млрд грн

По материалам СБУ, Совет национальной безопасности и обороны Украины применил санкции к более чем 2 тыс. юридических и физических лиц, причастным к схемам с государственными ресурсами.

В частности, сотрудники СБУ предотвратили незаконное отчуждение 12 гидротехнических сооружений с прилегающими участками земельного фонда. Их общая стоимость составляет более 4 млрд грн.

По данным спецслужбы, всего в прошлом году контрразведка не допустила нанесение государству экономического ущерба на сумму в 47,3 млрд грн.

"По разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины", – говорится в сообщении.