СБУ ликвидировала подпольную "фабрику" фейковых аккаунтов для информационных диверсий РФ

Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику со специальным программным обеспечением Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, эти аккаунты использовались для распространения деструктивного антиукраинского контента и проведения информационных диверсий против государственной безопасности Украины.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны два жителя Житомирской области. Они наладили серийную регистрацию фейковых аккаунтов в соцсетях, для чего использовали специальное программное обеспечение производства РФ. Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи.

"Готовые" аккаунты они реализовывали своим российским заказчикам через специализированные интернет-платформы. Деньги за это получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине. На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины", – говорится в сообщении.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, средства связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.