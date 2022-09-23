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СБУ разоблачила во Львове хакеров, которые взломали 30 млн аккаунтов граждан Украины и ЕС

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СБУ разоблачила хакеров, которые продавали аккаунты украинцев
СБУ разоблачила хакеров, которые  продавали  аккаунты украинцев
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила хакерскую группировку, действовавшую в интересах страны-агрессора во Львове. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По информации правоохранителей, злоумышленники взламывали активные аккаунты интернет-пользователей из Украины и Евросоюза, получая доступ к персональным данным граждан, а потом передавали их третьим лицам. 

"Конфиденциальную информацию хакеры продавали через анонимную платформу "Даркнет", а деньги получали на запрещенные в нашем государстве электронные платежные системы ЮMoney, Qiwi и WebMoney. По предварительным данным, хакеры продали ориентировочно 30 млн аккаунтов и получили "прибыль" в размере почти 14 млн грн", – отметили в СБУ.В СБУ отметили, что клиентами злоумышленников были прокремлевские пропагандисты, которые использовали полученные данные распространения фейковых "новостей" с фронта и создания панических настроений. 

По данным следствия, в состав группировки входило несколько хакеров из Львова. Специализированное компьютерное оборудование они установили в своих домах. Злоумышленники "проникали" в чужие аккаунты через вредоносное программное обеспечение.

Во время обысков правоохранители обнаружили у хакеров жесткие магнитные диски с персональными данными граждан, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и флеш-накопители с подтверждениями незаконной деятельности.

Теги: Львов, интернет, хакеры, пропаганда, обыск, WebMoney, деньги, Евросоюз, Служба безопасности Украины
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