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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении "главе пограничной охраны ДНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что боевик причастен к посягательству на территориальную целостность Украины и террористической деятельности.

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По данным CБУ, боевик контролировал проход на участках границы Украины с РФ
По данным CБУ, боевик контролировал проход на участках границы Украины с РФ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины объявила подозрение начальнику так называемой службы пограничной охраны "МГБ ДНР". Об этом говорится в сообщении СБУ 12 января.

Его преступления задокументировали контрразведчики СБУ. Боевик причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности.

По данным следствия, с 2015 года глава "ведомства" находится в составе террористического формирования. Он обеспечивал так называемый "пограничный контроль" захваченных боевиками участков границы Украины с Российской Федерацией.

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

По информации сайта "Миротворец", "пограничную охрану МГБ ДНР" возглавлял в 2020 году Георгий Рыжих. До оккупации Донбасса работал преподавателем в Академии Госпогранслужбы Украины.

Теги: Донбасс, боевики, ДНР, преступление, комендатура, война в Украине, война на Донбассе, Служба безопасности Украины
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