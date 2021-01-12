СБУ сообщила о подозрении "главе пограничной охраны ДНР"

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что боевик причастен к посягательству на территориальную целостность Украины и террористической деятельности.

По данным CБУ, боевик контролировал проход на участках границы Украины с РФ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины объявила подозрение начальнику так называемой службы пограничной охраны "МГБ ДНР". Об этом говорится в сообщении СБУ 12 января.

Его преступления задокументировали контрразведчики СБУ. Боевик причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности.

По данным следствия, с 2015 года глава "ведомства" находится в составе террористического формирования. Он обеспечивал так называемый "пограничный контроль" захваченных боевиками участков границы Украины с Российской Федерацией.

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

По информации сайта "Миротворец", "пограничную охрану МГБ ДНР" возглавлял в 2020 году Георгий Рыжих. До оккупации Донбасса работал преподавателем в Академии Госпогранслужбы Украины.