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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево

По данным Службы безопасности Украины, "мэр" оккупированного боевиками Дебальцево Донецкой области Игорь Захаревич наладил механизм материального обеспечения оккупантов через взыскание незаконных налогов с местных жителей.

Захаревичу сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Захаревичу сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Фото: Игорь ЗАХАРЕВИЧ / Telegram

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении так называемому мэру временно оккупированного Дебальцево (Донецкая область) Игорю Захаревичу. Об этом проинформировал сайт Донецкой областной государственной администрации. 

По данным следствия, "чиновник" наладил механизм материального обеспечения участников незаконных вооруженных формирований через взыскание незаконных налогов с местных жителей.

Кроме того, он причастен к перерегистрации предприятий и промышленных объектов в пользу боевиков, говорится в релизе.

Захаревичу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Дебальцево оказалось под контролем боевиков в 2015 году, когда пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на город, несмотря на достигнутую несколькими днями ранее в Минске договоренность о перемирии. Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Донецкая область, террористы, боевики, Дебальцево, подозрение, Служба безопасности Украины
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