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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании гражданина РФ, которого ФСБ отправила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска

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Российского агента разоблачили в Дружковке
Российского агента разоблачили в Дружковке
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в рамках контрдиверсионной работы задержала в Донецкой области двух российских агентов, один из них – гражданин РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБУ.

Гражданин РФ, по данным следствия, пять лет назад проходил срочную службу в российской Костроме. В Украину его отправила ФСБ для сбора разведывательных данных под видом мирного жителя Донецкой области. 

"Разоблачили его на территории Дружковки. Он активно распространял в соцсетях прокремлевские призывы в поддержку агрессии против Украины. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который сейчас входит в состав оккупационных группировок РФ. По его указанию агент прибыл в Украину до начала полномасштабного вторжения для сбора разведданных в Краматорском районе. Полученную информацию он передавал своему куратору через анонимный Telegram-канал, прикрепляя фото военных и гражданских объектов", – говорится в релизе. 

Еще одного агента задержали в городе Белицкое Донецкой области, сообщили в СБУ. 

Он, по информации спецслужбы, сообщал российским оккупантам о маршрутах перемещения военной техники Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах.

"Развединформацию передавал через "связного" боевика террористической организации "ДНР". Для коммуникации между собой они использовали закрытую группу в российской соцсети "Одноклассники", – сообщили в СБУ. 

В обоих случаях данные, полученные от задержанных, армия РФ использовала для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов и планирования диверсий вблизи линии фронта, отметили в спецслужбе. 

Задержанным уже сообщили о подозрении, они арестованы. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Донецкая область, ФСБ, Краматорск, диверсанты, война России против Украины
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