СБУ сообщила о задержании гражданина РФ, которого ФСБ отправила в Украину для сбора разведданных вблизи Краматорска

Гражданин РФ, по данным следствия, пять лет назад проходил срочную службу в российской Костроме. В Украину его отправила ФСБ для сбора разведывательных данных под видом мирного жителя Донецкой области.

"Разоблачили его на территории Дружковки. Он активно распространял в соцсетях прокремлевские призывы в поддержку агрессии против Украины. Установлено, что он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который сейчас входит в состав оккупационных группировок РФ. По его указанию агент прибыл в Украину до начала полномасштабного вторжения для сбора разведданных в Краматорском районе. Полученную информацию он передавал своему куратору через анонимный Telegram-канал, прикрепляя фото военных и гражданских объектов", – говорится в релизе.

Еще одного агента задержали в городе Белицкое Донецкой области, сообщили в СБУ.

Он, по информации спецслужбы, сообщал российским оккупантам о маршрутах перемещения военной техники Вооруженных сил Украины в прифронтовых районах.

"Развединформацию передавал через "связного" боевика террористической организации "ДНР". Для коммуникации между собой они использовали закрытую группу в российской соцсети "Одноклассники", – сообщили в СБУ.

В обоих случаях данные, полученные от задержанных, армия РФ использовала для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов и планирования диверсий вблизи линии фронта, отметили в спецслужбе.

Задержанным уже сообщили о подозрении, они арестованы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)