ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала боевика "ДНР" из штурмового подразделения "Сомали". Он дал обличительные показания на кадровых военных из РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время обысков у боевика изъяли "военный билет "ДНР"
Во время обысков у боевика изъяли "военный билет "ДНР"
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины в ходе спецоперации в Донецкой области задержала боевика террористической организации "ДНР". Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, задержанным оказался местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года. Он был стрелком штурмовой группировки "Сомали", которая оказывала сопротивление украинским военным в районе населенных пунктов Широкая Балка, Пикузы (бывшее Коминтерново) и Доломитное Донецкой области.

"Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту его нахождения правоохранители обнаружили "военный билет "ДНР" и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, подозреваемый дал обличительные показания на кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, военные, террористы, боевики, контрразведка, ДНР, правоохранители, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Представители пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
  Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
"Какой секси", "Такой застенчивый". В сети обсуждают новое фото похудевшего и помолодевшего Данилко
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
"Повезло жениху". Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
  Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, какую зарплату получает танцор высшей категории в коллективе
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
Болдуин удалил страницу в Twitter после интервью об убийстве оператора на съемках "Ржавчины"
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Знаю, что заводит". Цибульская сняла видео, пока муж страстно целовал ее в постели
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
"Обязательно, чтобы губы вперед были вытянуты". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару эротично оседлала мопед
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
  "Кошку может понюхать". Победительница "Холостяка 11" Анна Богдан рассказала, что ее раздражает в Михаиле Заливако
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
Мадонна резко ответила рэперу 50 Cent, который назвал ее "63-летней девственницей" после фото в стрингах с раздвинутыми ногами
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Афродита, которая вышла из пены морской". Лидер Kazka Зарицкая показала тело в купальнике после похудения
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
"Ух, какие перлы". Никитюк снялась без бюстгальтера
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
Победительница "Танцев со звездами" Карелина засветила голые ягодицы в объятиях мужа
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
"Вид шикарен". Димопулос показала голую пятую точку и рассказала о манипуляциях с телом и лицом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (179447)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (70271)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (55590)
4
"А что писать? 92 года. Сами все понимаете". Иван Ургант отреагировал на смерть своей бабушки – актрисы Нины Ургант (31898)
5
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу (31232)
6
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (20950)
7
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953" (18969)
8
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом (14862)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS