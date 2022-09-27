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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала чиновницу киевского ЦПАУ, которая оправдывала преступления оккупантов

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По информации СБУ, чиновница призывала украинцев к захвату государственной власти
По информации СБУ, чиновница призывала украинцев к захвату государственной власти
Фото: Служба безопасности Украины / Telegram

Чиновница одного из столичных Центров предоставления административных услуг после начала полномасштабного вторжения России в Украину создала собственный фейковый аккаунт, где поддерживала оккупантов. Об этом 27 сентября заявила в Telegram пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщили, что чиновница под псевдонимом Алена Донская среди прочего призывала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки России.

"Также любительница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей. "Информповоды" брала из пропагандистских ресурсов России", – говорится в заявлении.

Кроме того, на интернет-странице чиновницы зафиксированы 25 эпизодов, которые, согласно заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, "создают угрозу государственной безопасности Украины".

Задержанной сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

27 сентября Служба безопасности Украины заявила о задержании агента РФ, который передавал оккупантам информацию о силах обороны Украины в Одесской области.

Теги: СБУ, Украина, война, пропаганда, оккупация, экспертиза, преступление, война России против Украины, безопасность, подозрение
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