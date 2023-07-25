СБУ задержала подозреваемую в сборе информации о силах обороны в Черниговской области

В спецслужбе заявили, что женщина работала на Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ (более известное как ГРУ). По версии следствия, она по указанию российской спецслужбы скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на северных границах.

"Прежде всего злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте. Также она хотела обнаружить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона. По имеющимся данным, захватчики планировали использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ", – говорится в сообщении.

Женщина была задержана во время попытки передачи данных. Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения), она арестована.

В СБУ отметили, что подозреваемая полностью признала вину. Ей грозит пожизненное лишение свободы.