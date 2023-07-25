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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемую в сборе информации о силах обороны в Черниговской области

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Женщине грозит пожизненное лишение свободы
Женщине грозит пожизненное лишение свободы
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала подозреваемую в сотрудничестве с российскими оккупантами, которая, по данным следствия, помогала стране-агрессору РФ собирать разведданные о силах обороны в Черниговской области. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 25 июля.

В спецслужбе заявили, что женщина работала на Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ (более известное как ГРУ). По версии следствия, она по указанию российской спецслужбы скрыто отслеживала места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на северных границах.

"Прежде всего злоумышленница пыталась фиксировать точное время и направления полетов украинской боевой авиации, которая привлечена для поддержки контрнаступательных действий ВСУ на фронте. Также она хотела обнаружить и передать оккупантам локации противовоздушной обороны, укрепрайонов и фортификационных сооружений украинских защитников на территории региона. По имеющимся данным, захватчики планировали использовать эту информацию для подготовки воздушных атак на объекты ВСУ", – говорится в сообщении.

Женщина была задержана во время попытки передачи данных. Ей объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения), она арестована. 

В СБУ отметили, что подозреваемая полностью признала вину. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, разведка, Черниговская область, война России против Украины
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