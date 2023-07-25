СБУ задержала подозреваемого в подготовке терактов в Запорожской области. Под кроватью его шестилетней дочери нашли патроны и гранаты

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая на 9 мая этого года готовила серию терактов против командования и спецподразделений сил обороны на Запорожье. В преддверии того дня сотрудники СБУ задержали двух организаторов российской агентуры во время спецоперации в прифронтовых районах южного региона", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в Запорожье был задержан мужчина, который, по версии следствия, является их сообщником. В своей квартире под кроватью шестилетней дочери он хранил оружие и боеприпасы, добавили в пресс-центре. Во время обыска у него нашли три гранаты Ф-1 і РГД-5, более 800 патронов к стрелковому оружию и две дымовые гранаты.

"Среди изъятого у злоумышленника – автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты и большое количество патронов к стрелковому вооружению. По имеющимся данным, именно этот арсенал фигуранты планировали использовать для совершения терактов в городе и на передовой", – отметили в спецслужбе.

По информации следствия, основными целями злоумышленников были представители командования Вооруженных сил Украины и спецназовцы СБУ.

"Как установило следствие, третьим участником агентурной сети ФСБ оказался житель Запорожья, не скрывавший свои прокремлевские взгляды в общении с окружающими. Весной этого года он попал в поле зрения российской спецслужбы. По указанию кураторов он оборудовал в собственном доме тайник, в котором злоумышленники складировали незарегистрированное огнестрельное оружие и другие средства поражения", – говорится в сообщении.

Задержанному объявили о подозрении. В СБУ добавили, что решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.