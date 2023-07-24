СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ. По данным спецслужбы, они расстреляли автомобили с гражданскими в Бучанском районе во время оккупации

За 33 дня оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, отмечал в конце марта президент Украины Владимир Зеленский Фото: EPA

Отмечается, что военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (г. Кяхта, Республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района

"В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шестеро украинцев – оба водителя и пассажиры", – сказано в сообщении.

По данным следствия, руководил оккупантами командир отделения лейтенант Александр Рыбас.

СБУ также обнародовала имена военных, которые непосредственно выполняли его указание:

лейтенант Сергей Тихоньких;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

11 оккупантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством).