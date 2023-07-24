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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ. По данным спецслужбы, они расстреляли автомобили с гражданскими в Бучанском районе во время оккупации

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За 33 дня оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, отмечал в конце марта президент Украины Владимир Зеленский
За 33 дня оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, отмечал в конце марта президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA

СБУ установила личности 11 российских военных, которые, по данным спецслужбы, совершили военные преступления во время оккупации части Киевской области. Об этом 24 июля сообщается в Telegram СБУ.

Отмечается, что военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (г. Кяхта, Республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района

"В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шестеро украинцев – оба водителя и пассажиры", – сказано в сообщении.

По данным следствия, руководил оккупантами командир отделения лейтенант Александр Рыбас.

СБУ также обнародовала имена военных, которые непосредственно выполняли его указание:

  • лейтенант Сергей Тихоньких;
  • сержант Валех Еминов;
  • сержант Антон Буренок;
  • младший сержант Дмитрий Галсанов;
  • младший сержант Владислав Матвеев;
  • ефрейтор Роман Игумнов;
  • ефрейтор Захар Петров;
  • рядовой Геннадий Плотников;
  • рядовой Николай Бушуев;
  • военнослужащий Трофим Иванов.

11 оккупантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством).

Контекст:

После полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года оккупанты захватили часть Бучанского района.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир. В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным полиции Киевской области на март 2023 года, всего после деоккупации населенных пунктов региона найдено 1374 тела мирных жителей, из них более 700 были убиты из огнестрельного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский приводил в конце марта данные, что за 33 дня оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей.

Теги: Россия, СБУ, Украина, автомобили, убийство, оккупация, Киевская область, Буча, обстрелы, война России против Украины, военнослужащий, российские оккупанты, военное преступление
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