190 погибших во время российской оккупации Киевской области остаются неопознанными – полиция

Небытов сообщал, что в Киевской области после российской оккупации обнаружили тела 1376 человек, убитых захватчиками.

"Остаются неидентифицированными 190 тел из 1376. Отобраны ДНК, помещены в соответствующую базу данных, ждем. Из этих 190 могут быть те, у кого не было близких родственников. А если нет родственников первой линии, то мы не можем сравнить ДНК. Поэтому, к сожалению, есть тела и неустановленные лица. Снова попрошу: пожалуйста, если рядом с вами жил одинокий человек, предоставьте информацию о нем или по возможности выйдите с ним на связь, чтобы убедиться, что человек жив", – заявил он.