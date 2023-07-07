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ВОЙНА В УКРАИНЕ

190 погибших во время российской оккупации Киевской области остаются неопознанными – полиция

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В Киевской области после российской оккупации обнаружили тела 1376 погибших
В Киевской области после российской оккупации обнаружили тела 1376 погибших
Фото: EPA

Неидентифицированными остаются тела 190 погибших во время российской оккупации Киевской области. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 7 июля.

Небытов сообщал, что в Киевской области после российской оккупации обнаружили тела 1376 человек, убитых захватчиками.

"Остаются неидентифицированными 190 тел из 1376. Отобраны ДНК, помещены в соответствующую базу данных, ждем. Из этих 190 могут быть те, у кого не было близких родственников. А если нет родственников первой линии, то мы не можем сравнить ДНК. Поэтому, к сожалению, есть тела и неустановленные лица. Снова попрошу: пожалуйста, если рядом с вами жил одинокий человек, предоставьте информацию о нем или по возможности выйдите с ним на связь, чтобы убедиться, что человек жив", – заявил он.

Контекст:

После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.

2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, война России против Украины, погибшие, Андрей Небытов
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