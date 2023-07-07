Небытов: В полицию Киевской области еще обращаются люди, пострадавшие в марте 2022 года во время российской оккупации

Небытов: Полиция Киевской области открыла уже более 12 тысяч уголовных производств по всем военным преступлениям россиян Фото: Поліція Київської області / Facebook

"На сегодняшний день полицией Киевской области открыто уже более 12 тысяч уголовных производств по всем военным преступлениям – убийствам, обстрелам, повреждениям в результате прилетов или убыткам. Даже в этом году открыто более 2 тысяч дел, потому что в настоящее время в полицию Киевщины обращаются люди, пострадавшие в марте 2022 года во время оккупации", – заявил он.

По словам Небытова, за последнюю неделю в Бучанском районе было зарегистрировано 65 таких преступлений.