Небытов: В полицию Киевской области еще обращаются люди, пострадавшие в марте 2022 года во время российской оккупации

"На сегодняшний день полицией Киевской области открыто уже более 12 тысяч уголовных производств по всем военным преступлениям – убийствам, обстрелам, повреждениям в результате прилетов или убыткам. Даже в этом году открыто более 2 тысяч дел, потому что в настоящее время в полицию Киевщины обращаются люди, пострадавшие в марте 2022 года во время оккупации", – заявил он.
По словам Небытова, за последнюю неделю в Бучанском районе было зарегистрировано 65 таких преступлений.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей.
Небытов сообщал, что в Киевской области после российской оккупации обнаружили тела 1376 человек, убитых оккупантами.