"До сих пор находим могилы". Зеленский заявил, что пока точное количество жертв войны РФ против Украины среди мирных жителей неизвестно

"Что касается мирных жителей, то мы не можем лгать, потому что не знаем о людях, погибших на оккупированных Россией территориях. Мы не знаем, верна ли информация, которую они дают. До конца войны мы не узнаем, что произошло. Сколько человек похоронено в Мариуполе? Извините за такие слова, но это факт. Мы не знаем. Ни в селах Донбасса. Во всех местах, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киевскую область – Буча, Ирпень, Бородянка... До сих пор, до сегодняшнего дня, мы продолжаем находить могилы, а также замученных людей в подвалах", – заявил он.

Отдельно Зеленский сказал, что не может разглашать количество погибших и раненых украинских защитников.

"Могу сказать, что у России гораздо больше потерь, они даже умножают наши. Вопрос не только в том, сколько у нас смертей, но и в том, сколько жизней нам удалось защитить. Именно это число меня интересует", – сказал глава государства.