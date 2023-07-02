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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"До сих пор находим могилы". Зеленский заявил, что пока точное количество жертв войны РФ против Украины среди мирных жителей неизвестно

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Зеленский: До конца войны мы не узнаем, что произошло
Зеленский: До конца войны мы не узнаем, что произошло
Фото: EPA

Пока точное количество жертв российской войны против Украины неизвестно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ, среди которых El Mundo. Издание опубликовало беседу 30 июня.

"Что касается мирных жителей, то мы не можем лгать, потому что не знаем о людях, погибших на оккупированных Россией территориях. Мы не знаем, верна ли информация, которую они дают. До конца войны мы не узнаем, что произошло. Сколько человек похоронено в Мариуполе? Извините за такие слова, но это факт. Мы не знаем. Ни в селах Донбасса. Во всех местах, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киевскую область – Буча, Ирпень, Бородянка... До сих пор, до сегодняшнего дня, мы продолжаем находить могилы, а также замученных людей в подвалах", – заявил он.

Отдельно Зеленский сказал, что не может разглашать количество погибших и раненых украинских защитников.

"Могу сказать, что у России гораздо больше потерь, они даже умножают наши. Вопрос не только в том, сколько у нас смертей, но и в том, сколько жизней нам удалось защитить. Именно это число меня интересует", – сказал глава государства.

Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. По данным ООН на 19 июня 2023 года, погибло 9083 мирных жителя, 15 779 пострадали. При этом в ООН считают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.

Украина "дозированно" предоставляет информацию о числе погибших военных, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены, писало УНИАН.

В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией цифры, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников не стал называть точные потери Украины. "Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата", – сказал он.

Потери российских оккупантов, по оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 2 июля, достигли 229 660 человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, Киевская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие
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