"До сих пор находим могилы". Зеленский заявил, что пока точное количество жертв войны РФ против Украины среди мирных жителей неизвестно

"Что касается мирных жителей, то мы не можем лгать, потому что не знаем о людях, погибших на оккупированных Россией территориях. Мы не знаем, верна ли информация, которую они дают. До конца войны мы не узнаем, что произошло. Сколько человек похоронено в Мариуполе? Извините за такие слова, но это факт. Мы не знаем. Ни в селах Донбасса. Во всех местах, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киевскую область – Буча, Ирпень, Бородянка... До сих пор, до сегодняшнего дня, мы продолжаем находить могилы, а также замученных людей в подвалах", – заявил он.
Отдельно Зеленский сказал, что не может разглашать количество погибших и раненых украинских защитников.
"Могу сказать, что у России гораздо больше потерь, они даже умножают наши. Вопрос не только в том, сколько у нас смертей, но и в том, сколько жизней нам удалось защитить. Именно это число меня интересует", – сказал глава государства.
Точное количество жертв российской агрессии неизвестно. По данным ООН на 19 июня 2023 года, погибло 9083 мирных жителя, 15 779 пострадали. При этом в ООН считают, что фактические цифры значительно выше, так как пока нет данных из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия.
Украина "дозированно" предоставляет информацию о числе погибших военных, отмечала замминистра обороны Анна Маляр в сентябре 2022 года. В регулярных сводках Генштаба ВСУ эти данные не публикуются, и, по словам Маляр, на период военного времени они засекречены, писало УНИАН.
В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя названные Еврокомиссией цифры, оказавшиеся, как поясняли позже, ошибочными, сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.
В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников не стал называть точные потери Украины. "Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата", – сказал он.
Потери российских оккупантов, по оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 2 июля, достигли 229 660 человек.