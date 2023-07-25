СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву

Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины, говорится в сообщении. Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах России, заявляют в СБУ.

"Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятия на международной арене", – говорится в сообщении.

СБУ напоминает, что в связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Мураеву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.