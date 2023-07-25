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ПОЛИТИКА

СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву

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Мураеву сообщили о подозрении
Мураеву сообщили о подозрении
Фото: Евгений Мураев / Facebook

Служба безопасности Украины сообщила 25 июля в Telegram, что собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева. По данным следствия, он причастен к подрывной деятельности против Украины.

Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины, говорится в сообщении. Таким образом, он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах России, заявляют в СБУ.

"Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в Украине и ее восприятия на международной арене", – говорится в сообщении.

СБУ напоминает, что в связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

После длительных независимых экспертиз, которые инициировала Служба безопасности Украины, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Мураеву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

Мураев был нардепом двух созывов – от Партии регионов, а потом от "Оппозиционного блока". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вел активную политическую деятельность, после написал пост в Facebook (его страница теперь недоступна), в котором не осудил вторжение, а лишь призвал население не паниковать, после чего пропал из медиапространства.

По информации "Обозревателя", Мураев выехал в начале марта – через оккупированную на тот момент территорию Киевской области покинул Украину, после чего отправился в Россию.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал 25 сентября в Fаcebook, что 45-летний Мураев с семьей живет в столице Австрии Вене, "иногда бывает" в столице Словакии Братиславе.

В ноябре СБУ провела сразу 18 обысков по связанным с Мураевым адресам.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Евгений Мураев, госизмена, война России против Украины, подозрение
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