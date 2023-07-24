Малюк с 2021 года втайне от Баканова следил за работой Кулинича, которого сейчас подозревают в госизмене – СМИ

По данным журналистов, в июле 2022 года, на пятый месяц полномасштабной войны против Украины страны-агрессора России, Малюк, на тот момент первый замглавы СБУ, принес президенту Украины Владимиру Зеленскому "материалы секретного расследования по выявлению предателей в высших рядах спецслужбы".

"Малюк показал Зеленскому безоговорочные доказательства того, что в окружении на то время главы СБУ Ивана Баканова есть люди, которые работают на Россию и способствовали ее вторжению на территорию Украины. [...] Доказательства были настолько убедительны, что президент решительно сказал: "Вычищайте всех", – описала телекомпания происходившее год назад.

"ВВС Україна" обращает внимание, что 16 июля 2022 года задержали Кулинича, а 17 июля Зеленский отстранил Баканова, хотя тот был "давним товарищем и соратником" президента.

"Казалось, дело о предателях наконец-то прольет свет в дискуссии о том, кто же виноват в тех первых провалах в начале войны, когда россияне чуть не зашли в Киев и смогли мгновенно захватить Херсонскую область. Но год спустя после громкого разоблачения оказалось, что доказательств того, что Кулинич и [теперь уже бывший генерал СБУ Андрей] Наумов помогли России оккупировать юг и захватить ЧАЭС, не хватает", – пишут расследователи.

По их словам, Малюк, став главой СБУ, "с ощутимым увлечением" рассказывает о деле Кулинича.

"Еще бы – это его детище, утверждает он, ведь еще в 2021 году лично начал отслеживать Кулинича втайне от тогдашнего председателя службы Ивана Баканова. Почему тайно? Потому что, по словам спецслужбистов, у Кулинича были близкие отношения с Бакановым и был риск утечки информации", – объясняет "ВВС Україна".

Малюк в интервью телекомпании отмечает, что "это была беспрецедентная, долговременная и секретная операция".

"Мы работали вместе с еще одним коллегой. Вели Кулинича около года, а задерживали уже вместе с ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН")", – описал происходившее глава СБУ.