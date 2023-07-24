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Малюк с 2021 года втайне от Баканова следил за работой Кулинича, которого сейчас подозревают в госизмене – СМИ

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Малюк рассказал, что собирал информацию с коллегой
Малюк рассказал, что собирал информацию с коллегой
Фото: Служба безпеки України / Facebook

К задержанию подозреваемого в госизмене экс-начальника Службы безопасности Украины в АР Крым Олега Кулинича и увольнению Ивана Баканова с должности главы СБУ причастен нынешний глава спецслужбы Василий Малюк. Об этом говорится в опубликованном 24 июля материале "ВВС Україна".

По данным журналистов, в июле 2022 года, на пятый месяц полномасштабной войны против Украины страны-агрессора России, Малюк, на тот момент первый замглавы СБУ, принес президенту Украины Владимиру Зеленскому "материалы секретного расследования по выявлению предателей в высших рядах спецслужбы".

"Малюк показал Зеленскому безоговорочные доказательства того, что в окружении на то время главы СБУ Ивана Баканова есть люди, которые работают на Россию и способствовали ее вторжению на территорию Украины. [...] Доказательства были настолько убедительны, что президент решительно сказал: "Вычищайте всех", – описала телекомпания происходившее год назад.

"ВВС Україна" обращает внимание, что 16 июля 2022 года задержали Кулинича, а 17 июля Зеленский отстранил Баканова, хотя тот был "давним товарищем и соратником" президента.

"Казалось, дело о предателях наконец-то прольет свет в дискуссии о том, кто же виноват в тех первых провалах в начале войны, когда россияне чуть не зашли в Киев и смогли мгновенно захватить Херсонскую область. Но год спустя после громкого разоблачения оказалось, что доказательств того, что Кулинич и [теперь уже бывший генерал СБУ Андрей] Наумов помогли России оккупировать юг и захватить ЧАЭС, не хватает", – пишут расследователи.

По их словам, Малюк, став главой СБУ, "с ощутимым увлечением" рассказывает о деле Кулинича.

"Еще бы – это его детище, утверждает он, ведь еще в 2021 году лично начал отслеживать Кулинича втайне от тогдашнего председателя службы Ивана Баканова. Почему тайно? Потому что, по словам спецслужбистов, у Кулинича были близкие отношения с Бакановым и был риск утечки информации", – объясняет "ВВС Україна".

Малюк в интервью телекомпании отмечает, что "это была беспрецедентная, долговременная и секретная операция".

"Мы работали вместе с еще одним коллегой. Вели Кулинича около года, а задерживали уже вместе с ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН")", – описал происходившее глава СБУ.

Контекст:

После незаконной аннексии Россией Крыма Главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022-го президент уволил его с этой должности.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

По информации следствия, Кулинич заранее знал, что страна-агрессор Россия планировала вторгнуться с временно оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины, но умышленно скрыл эту сверхважную информацию от руководства и запретил отправлять любую документацию об этом в центральное управление СБУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, расследование, госизмена, Иван Баканов, Василий Малюк, Олег Кулинич (СБУ)
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