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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Киевской области и в Виннице подозреваемых в выманивании денег у украинских военный и членов их семей

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СБУ задержала двоих подозреваемых
СБУ задержала двоих подозреваемых
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила две схемы выманивания денег у военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 15 апреля.

В Киевской области задержан житель Бориспольского района, подозреваемый в выманивании денег у родственников пропавшего без вести украинского защитника.

"Жертвой мошенника стал брат его односельчанина, младшего сержанта механизированного взвода ВСУ. Этот военный не выходил на связь после вражеского артобстрела украинских позиций под Бахмутом. По данным следствия, злоумышленник сообщил родственнику военного, что пропавший якобы находится в госпитале на территории Беларуси и нуждается в сложной операции. Для спасения защитника делец предложил перевести $2 тыс. на собственные банковские карты", – говорится в сообщении.

СБУ задокументировала три факта получения денег и задержала мужчину.

Во время обысков три мобильных телефона и сим-карты, с которой злоумышленник звонил потерпевшему; три банковские карты, на которые получал деньги; 90 патронов разного калибра и боевую гранату.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Виннице задержан руководитель одной из местных коллекторских компаний, который, по данным следствия, требовал от демобилизованного раненого военнослужащего ВСУ выплатить 1 млн грн якобы просроченного долга его матери. В случае неуплаты грозил физической расправой.

СБУ задержала его при получении первой части в размере 200 тыс. грн. Мужчине объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство, нанесшее имущественный вред в особо крупных размерах). Он арестован без права выйти под залог.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, СБУ, Винница, война России против Украины, задержание
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