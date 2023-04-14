СБУ сообщила о задержании агента РФ, который искал "слабые места" на украинско-российской границе

"Им оказался местный житель, которого российская спецслужба вовлекла в негласное сотрудничество еще до начала полномасштабного вторжения. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ. После 24 февраля прошлого года фигурант получил вражескую задачу: собирать разведданные о местах базирования сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, прежде всего противника интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских военных на территории Сумской области.

"Для сбора информации российский агент объезжал населенные пункты Сумской области на собственном автомобиле. Во время таких поездок он встречался с местными жителями, у которых под видом разговоров на бытовые темы расспрашивал о присутствии украинских военных в пограничных районах. После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и обозначал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи ФСБ. Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат одного из мессенджеров", – отметили в СБУ.

Контрразведчики спецслужбы задержали подозреваемого во время выполнения разведывательного задания.

В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.