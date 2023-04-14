ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании агента РФ, который искал "слабые места" на украинско-российской границе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого во время выполнения разведывательного задания
Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого во время выполнения разведывательного задания
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины 14 апреля в Telegram сообщила о разоблачении в ходе контрдиверсионных мероприятий в Сумской области агента ФСБ РФ, который искал "слабые места" на украинско-российской границе.

"Им оказался местный житель, которого российская спецслужба вовлекла в негласное сотрудничество еще до начала полномасштабного вторжения. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с россиянином, работавшим на ФСБ. После 24 февраля прошлого года фигурант получил вражескую задачу: собирать разведданные о местах базирования сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, прежде всего противника интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских военных на территории Сумской области.

"Для сбора информации российский агент объезжал населенные пункты Сумской области на собственном автомобиле. Во время таких поездок он встречался с местными жителями, у которых под видом разговоров на бытовые темы расспрашивал о присутствии украинских военных в пограничных районах. После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и обозначал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи ФСБ. Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат одного из мессенджеров", – отметили в СБУ.

Контрразведчики спецслужбы задержали подозреваемого во время выполнения разведывательного задания.

В ходе обысков у фигуранта изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами подрывной деятельности в пользу оккупантов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Сумская область, ФСБ, задержание, обыски, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (165900)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (73595)
3
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (67752)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (67749)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (67597)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (48649)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (43075)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (42740)
 
 
 
 