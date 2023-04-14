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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрении российскому депутату Водолацкому, который "инспектировал" оккупантов в Луганской области

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СБУ объявила депутату о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
СБУ объявила депутату о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины объявила о подозрении депутату Госдумы РФ Виктору Водолацкому. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 14 апреля.

В СБУ отметили, что депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единая Россия" и с начала полномасштабного вторжения публично поддержал российских оккупантов.

"Чиновник выполняет задачи Москвы по распространению оккупационного режима на временно захваченной территории Луганщины. После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек государственную границу и проинспектировал деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской. Во время поездки организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" квазиобразования по российскому образцу", – говорится в сообщении.

Также Водолацкий посетил места базирования оккупантов. Там он снялся в пропагандистском ролике, где отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям сил обороны.

"Кроме того, российский депутат регулярно организовывает "добровольные" сборы материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил России. Вместе с тем, Водолацкий назначен Москвой куратором так называемых гуманитарных центров "Единой России" в захваченных районах Луганщины. Главное предназначение этих вражеских ячеек – распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи" из страны-агрессора", – сообщили в СБУ.

Водолацкому объявили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Госдума, война России против Украины, подозрение
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