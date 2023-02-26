СБУ задержала жителя Донецкой области, подозреваемого в корректировке российских артиллерийских обстрелов

"Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области. Среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным следствия, по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских военных. Контрразведка СБУ задержала его во время очередного "сеанса связи с куратором", добавили в пресс-центре.

В СБУ сообщили, что задержанный – житель Мирнограда, который раньше проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и "имел соответствующие навыки и знания".

"В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения. После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы. Кроме корректировки вражеского огня, лицо по собственной инициативе собирало дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовало, куда именно желательно попасть", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Он арестован.