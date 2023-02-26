ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Донецкой области, подозреваемого в корректировке российских артиллерийских обстрелов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанному объявили о подозрении, он арестован
Задержанному объявили о подозрении, он арестован
Фото: ssu.gov.ua

СБУ задержала в Донецкой области подозреваемого в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 25 февраля.

"Служба безопасности задержала еще одного информатора разведывательного подразделения российской оккупационной армии в ходе контрдиверсионных мер на востоке Украины. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны на территории Донецкой области. Среди основных задач приспешника врага была разведка мест базирования подразделений ВСУ на авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

По данным следствия, по его координатам оккупанты совершали артиллерийские обстрелы по боевым позициям украинских военных. Контрразведка СБУ задержала его во время очередного "сеанса связи с куратором", добавили в пресс-центре. 

В СБУ сообщили, что задержанный – житель Мирнограда, который раньше проходил срочную службу в рядах артиллерийских подразделений и "имел соответствующие навыки и знания".

"В поле зрения российской военной разведки попал из-за своей деструктивной активности в запрещенных соцсетях, где распространял прокремлевские сообщения. После начала полномасштабного вторжения представитель разведывательного подразделения оккупационных войск через "Одноклассники" привлек правонарушителя к сбору информации военного характера в пользу Москвы. Кроме корректировки вражеского огня, лицо по собственной инициативе собирало дополнительные данные о перемещении войск, расположении рядом с целями противника гражданских и инфраструктурных объектов, а также рекомендовало, куда именно желательно попасть", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Он арестован.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, артиллерия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
  "Это история о желании иметь сильную страну". Вышел фильм о Сергее Нижнем – человеке из близкого окружения Зеленского. Он умер в 2021 году
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (116604)
2
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (58139)
3
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (49329)
4
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (45597)
5
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (27901)
6
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (23819)
7
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео (21240)
8
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (20814)
 
 
 
 