Сенцов сообщил, что получил на фронте контузию

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", – сообщил режиссер в посте.
На видео он лежит после боя.
"Мы только что вышли из боя, те, кто остался. Выполнили свою задачу, взяли очень важный рубеж, чтобы могло продвигаться дальше наше контрнаступление", – сказал он.
Сенцов сообщил об осколочных ранениях троих бойцов в ближних боях.
"У меня контузия, походу. Но не тяжелая. Отлежусь и снова в строй", – рассказал военный.
Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.
25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.
Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда режиссер.