Сенцов сообщил, что получил на фронте контузию

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", – сообщил режиссер в посте.

На видео он лежит после боя.

"Мы только что вышли из боя, те, кто остался. Выполнили свою задачу, взяли очень важный рубеж, чтобы могло продвигаться дальше наше контрнаступление", – сказал он.

Сенцов сообщил об осколочных ранениях троих бойцов в ближних боях.

"У меня контузия, походу. Но не тяжелая. Отлежусь и снова в строй", – рассказал военный.