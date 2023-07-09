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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенцов сообщил, что получил на фронте контузию

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Сенцов защищает Украину в составе ВСУ
Сенцов защищает Украину в составе ВСУ
Фото: Oleh Sentsov / Facebook

Украинский режиссер Олег Сенцов, который воюет на фронте, сообщил в Facebook, что получил контузию. Видео он опубликовал 9 июля.

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", – сообщил режиссер в посте.

На видео он лежит после боя.

"Мы только что вышли из боя, те, кто остался. Выполнили свою задачу, взяли очень важный рубеж, чтобы могло продвигаться дальше наше контрнаступление", – сказал он.

Сенцов сообщил об осколочных ранениях троих бойцов в ближних боях. 

"У меня контузия, походу. Но не тяжелая. Отлежусь и снова в строй", – рассказал военный.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/videos/269034215773416/

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда режиссер.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Олег Сенцов, раненые, война России против Украины, контузия
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