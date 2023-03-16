СМИ пишут, что комбата 46-й бригады ВСУ понизили в должности после интервью The Washington Post

Как отметили собеседники издания, решение о понижении Купола в должности было принято командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским.

В ответ на такой шаг Купол написал рапорт на увольнение, пишут журналисты.

По данным "Украинской правды", это не первый случай перевода в 46-й бригаде после коммуникации с прессой.