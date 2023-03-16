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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ пишут, что комбата 46-й бригады ВСУ понизили в должности после интервью The Washington Post

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По данным "Украинской правды", Купол подал рапорт об отставке
По данным "Украинской правды", Купол подал рапорт об отставке
Фото: pravda.com.ua

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия с позывным Купол переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете The Washington Post. Об этом изданию "Украинская правда" 16 марта рассказали источники в 46-й бригаде.

Как отметили собеседники издания, решение о понижении Купола в должности было принято командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским.

В ответ на такой шаг Купол написал рапорт на увольнение, пишут журналисты.

По данным "Украинской правды", это не первый случай перевода в 46-й бригаде после коммуникации с прессой.

Контекст:

Командир Купол был одним из собеседников издания The Washington Post, которое 13 марта написало, что силы обороны Украины потеряли на поле боя многих опытных бойцов, а неопытность новобранцев, вместе с нехваткой оружия, якобы уменьшает оптимизм и ставит под сомнение готовность Киева к весеннему наступлению.

15 марта эту публикацию в эфире телемарафона прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, видео опубликовал "5 канал".

"То, что они там рассказывают, оно не соответствует действительности от слова совсем. Есть сложная ситуация, мы более года ведем войну против большой страны, понимаем, что нам будет сложно, мы это понимали с самого начала. Но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны благодаря предоставлению такой информации, которая не соответствует действительности, – это не совсем приятная вещь. Обращайте внимание, что нет фамилий, имен отчеств, у них там какие-то источники и они начинают такую игру", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, журналисты, ВСУ, наступление, увольнение, Украинская правда, The Washington Post, Алексей Данилов, потери
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