ВСУ создала эффективную "сеть смерти", противостоящую оккупантам – Генштаб

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный killnet, или "Сеть смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", – заявил он.
По его словам, артиллеристы комплексно взаимодействуют с другими способами поражения, включая авиацию. Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам силы обороны скомбинировали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что оккупанты не могут вести действенную контрбатарейную борьбу, сказал Баранов.
"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их да", – рассказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.