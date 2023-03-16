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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ создала эффективную "сеть смерти", противостоящую оккупантам – Генштаб

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Украинская артиллерия работает в связке с другими силами поражения, рассказали в Генштабе
Украинская артиллерия работает в связке с другими силами поражения, рассказали в Генштабе
Фото: EPA

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов на брифинге, сообщает Military Media Center 16 марта

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный killnet, или "Сеть смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", – заявил он.

По его словам, артиллеристы комплексно взаимодействуют с другими способами поражения, включая авиацию. Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам силы обороны скомбинировали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что оккупанты не могут вести действенную контрбатарейную борьбу, сказал Баранов.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их да", – рассказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: артиллерия, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Баранов
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