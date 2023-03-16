ВСУ создала эффективную "сеть смерти", противостоящую оккупантам – Генштаб

"Западные партнеры Украины даже утверждают, что мы создали чрезвычайный killnet, или "Сеть смерти ВСУ". Речь идет о том, что мы научились комплексным огнем всех средств ракетно-артиллерийского поражения обеспечивать успешное наступление пехоты. По статистике, до 80% потерь россиян в боевой технике и живой силе – это наша работа", – заявил он.

По его словам, артиллеристы комплексно взаимодействуют с другими способами поражения, включая авиацию. Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам силы обороны скомбинировали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что оккупанты не могут вести действенную контрбатарейную борьбу, сказал Баранов.

"Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заранее обнаруживаем его и уничтожаем их еще до того, как они будут готовы нанести удар. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их да", – рассказал он.