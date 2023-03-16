Сырский рассказал о танках, БМП, РСЗО и складах из БК оккупантов, которые "взлетают в воздух" в районе Бахмута

Бойцы 93-й бригады ВСУ вместе с другими защитниками "сдерживают безумное давление противника" в районе Бахмута, отметил Сырский Фото: Maxar Technologies / Twitter (иллюстративное)

Об этом вечером 15 марта в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК взлетают в воздух", – написал он.

Сырский рассказал, что российский самолет Су-25 в Бахмуте 15 марта уничтожил воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным Алан.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, оккупанты также "давят" на купянском и лиманском направлениях.

"Воины 92-й ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу", – отметил Сырский.

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты, как и ранее, пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины: лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском. Россияне не считаются с потерями и продолжают штурмовать Бахмут, указали украинские военные.

В Пентагоне заявили 15 марта, что ВСУ совершили что-то невероятное в районе Бахмута.