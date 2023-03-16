Сырский рассказал о танках, БМП, РСЗО и складах из БК оккупантов, которые "взлетают в воздух" в районе Бахмута

Об этом вечером 15 марта в Telegram сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"Бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают безумное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК взлетают в воздух", – написал он.
Сырский рассказал, что российский самолет Су-25 в Бахмуте 15 марта уничтожил воин 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным Алан.
По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, оккупанты также "давят" на купянском и лиманском направлениях.
"Воины 92-й ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу", – отметил Сырский.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты, как и ранее, пытаются наступать на пяти направлениях на востоке Украины: лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском. Россияне не считаются с потерями и продолжают штурмовать Бахмут, указали украинские военные.
В Пентагоне заявили 15 марта, что ВСУ совершили что-то невероятное в районе Бахмута.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.