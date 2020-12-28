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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"События идут по первому сценарию". Кулеба прокомментировал информацию о плане Б по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никогда не видел конверта, на котором написано "план Б".

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Кулеба: Есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Кулеба: Есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 24 декабря в эфире канала "Украина 24" прокомментировал слова вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который 22 декабря в интервью Общественному сообщил, что украинская сторона работает по плану Б в вопросе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

По словам Резникова, план Б заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.

"Я никогда не видел конверта, на котором написано "план Б". Есть решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором есть пять сценариев развития событий на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас события развиваются по первому сценарию", – сказал Кулеба.

По мнению Кулебы, коллеги говорят о плане Б из-за невозможности бесконечно находиться в нынешнем процессе. 

"Потенциал минского процесса и нормандского формата еще не исчерпан. И та титаническая работа, которую делает наш представитель в группе советников лидеров [глава Офиса президента] Андрей Ермак, ведя переговоры, – там еще есть за что побороться и на что давить. И наша команда в ТКГ – там, в ТКГ, атмосфера так себе, ситуация деструктивная и напоминает хождение по кругу, но все профессиональные люди, понимают, что другого выхода нет и надо, как писал классик, "долбить эту скалу", – добавил он.

О плане Б по Донбассу в 2019 году говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что в случае, если территорию Донбасса не удастся освободить в ближайшее время, жителям оккупированных территорий обеспечат возможность подождать этого на подконтрольной Киеву территории.

В мае 2020 года Ермак рассказывал, что Украина намерена до конца года сделать все зависящее от нее для завершения войны на Донбассе.

"Интенсификация работы контактной группы – тому доказательство. У нас есть и проработан план Б – что мы делаем, если будет так, а что делаем, если будет вот так", – говорил он, не конкретизируя, в чем суть запасного плана

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории "при неустановленных обстоятельствах". 

При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донецк, Украина, Луганск, МИД Украины, Донбасс, переговоры, Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, реинтеграция, Андрей Ермак, ТКГ
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