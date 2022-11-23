Спецназ СБУ уничтожил с помощью Javelin БМП оккупантов вместе с пехотой

В службе заявили, что во время очередного неудачного штурма передовых позиций Украины российские оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2.
"Зрительно только на ее бортах находилось до 12 человек. Специалисты ЦСО "А" СБУ уничтожили цель с помощью Javelin на дистанции около четырех километров", – говорится в сообщении.
По информации СБУ, далее оккупанты вызвали эвакуационный транспорт во второй раз.
За последние сутки ВСУ уничтожили около 410 российских оккупантов. Общие потери армии РФ за время вторжения, по информации Генштаба ВСУ, достигли 85 410 человек.
Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях.