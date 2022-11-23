Спецназ СБУ уничтожил с помощью Javelin БМП оккупантов вместе с пехотой

СБУ уничтожила на одном из направлений фронта БМП оккупантов Фото: depositphotos.com

В службе заявили, что во время очередного неудачного штурма передовых позиций Украины российские оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2.

"Зрительно только на ее бортах находилось до 12 человек. Специалисты ЦСО "А" СБУ уничтожили цель с помощью Javelin на дистанции около четырех километров", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, далее оккупанты вызвали эвакуационный транспорт во второй раз.