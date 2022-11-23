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Спецназ СБУ уничтожил с помощью Javelin БМП оккупантов вместе с пехотой

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СБУ уничтожила на одном из направлений фронта БМП оккупантов
СБУ уничтожила на одном из направлений фронта БМП оккупантов
Фото: depositphotos.com

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили на одном из направлений фронта с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin боевую машину пехоты российских оккупантов вместе с пехотой на броне. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 23 ноября в Telegram.

В службе заявили, что во время очередного неудачного штурма передовых позиций Украины российские оккупанты попытались отступить с поля боя на БМП-2.

"Зрительно только на ее бортах находилось до 12 человек. Специалисты ЦСО "А" СБУ уничтожили цель с помощью Javelin на дистанции около четырех километров",  говорится в сообщении.

По информации СБУ, далее оккупанты вызвали эвакуационный транспорт во второй раз.

Контекст:

За последние сутки ВСУ уничтожили около 410 российских оккупантов. Общие потери армии РФ за время вторжения, по информации Генштаба ВСУ, достигли 85 410 человек.

Наибольшие потери оккупанты понесли на авдеевском, бахмутском и лиманском направлениях.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война, штурм, спецназ, эвакуация, война России против Украины, БМП, Javelin, российские оккупанты
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