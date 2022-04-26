Спецназ Нацгвардии с помощью посаженного российского беспилотника разоблачил ДРГ оккупантов

"Спецназовцы Национальной гвардии Украины в ходе выполнения боевых заданий посадили вражеский дрон, который вел разведку. Дрон враг использовал для воздушной разведки – нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников. Его удалось посадить благодаря использованию устройства радиоэлектронной борьбы. Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон, и определили место его запуска и наличие поблизости диверсионно-разведывательной группы противника", – говорится в сообщении.

Благодаря информации с дрона ДРГ российских оккупантов была уничтожена.

Война России против Украины. Главное (обновляется)