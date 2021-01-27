США могут значительно усилить военную поддержку Украине – экс-посол Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет работать с главами европейских стран, чтобы убедить их в необходимости введения дополнительных санкций против России.

Хербст считает, что можно говорить о дополнительных санкциях, если за год Россия не выведет военных с Донбасса Фото: ЕРА

Лучший способ заставить Россию платить более высокую цену за агрессию на Донбассе – убедить Европейский союз в необходимости дополнительных санкций против РФ. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности. Трансляция форума велась в YouTube 27 января.

"Надеюсь, новая администрация пойдет именно таким путем. Работать со столицами европейских государств, предоставлять дополнительные аргументы в пользу дополнительных санкций, например, в случае любой эскалации военных действий России в Украине", – отметил Хербст.

По его словам, можно говорить о дополнительных санкциях, если за год Россия не выведет военных, наемников и оружие с Донбасса.

Хербст скзазал, что администрации президента США Джо Байдена будет легче заставить Россию платить высокую цену путем предоставления Украине систем вооружения. Экс-посол уточнил, что речь идет о противокорабельных ракетах системы "Гарпун", средствах противовоздушной обороны.

"Но это все ценные вещи, и я очень надеюсь, что Конгресс и новая администрация рассмотрят возможность значительного усиления нашей военной помощи для Украины", – заявил Хербст.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.